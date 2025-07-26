СМИ: Неизвестные избили участника СВО в Санкт-Петербурге

Уточняется, что преступление было совершено возле продуктового магазина вечером 24 июля. Местный житель вызвал сотрудников полиции, однако злоумышленники успели скрыться. Пострадавшего, 20-летнего уроженца Челябинской области, госпитализировали с переломами и ссадинами, сейчас он находится в реанимации.

По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее группа мигрантов напала на приехавших на вызов сотрудников полиции в Нефтеюганске (ХМАО).

