СМИ: Неизвестные избили участника СВО в Санкт-Петербурге
Толпа неизвестных избила участника СВО на улице Коллонтай в Санкт-Петербурге, сообщило издание «Фонтанка».
Уточняется, что преступление было совершено возле продуктового магазина вечером 24 июля. Местный житель вызвал сотрудников полиции, однако злоумышленники успели скрыться. Пострадавшего, 20-летнего уроженца Челябинской области, госпитализировали с переломами и ссадинами, сейчас он находится в реанимации.
По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее группа мигрантов напала на приехавших на вызов сотрудников полиции в Нефтеюганске (ХМАО).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru