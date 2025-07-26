«Похулиганили»: Оркестр «Глобалис» поделился впечатлениями от «НАШИ В ГОРОДЕ»
Энергетика и площадка фестиваля позволяют выступать более свободно и раскованно, но в рамках приличий, заявили спецкору НСН Петр Герасимов и Леонид Бутинский.
Публика ждет обмена энергией с музыкантами, поэтому «Глобалис» немного «похулиганили» на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ», рассказали спецкору НСН продюсер оркестра Петр Герасимов и дирижер Леонид Бутинский.
В кинопарке «Москино» стартовал музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», на котором в течение двух дней, 26 и 27 июля, выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Первый день фестиваля начался в полдень субботы с выступления оркестра «Глобалис», одной из визитных карточек которого является симфоническое исполнение рок-хитов. Герасимов рассказал, что зрители тепло восприняли их репертуар.
«Публика приняла нас прекрасно: им понравилось, нам понравилось, всем понравилось. В сюжете Рен-ТВ нас назвали “хулиганы в смокингах”, это соответствует некому нашему психологическому состоянию. Сегодня тоже удалось немножко похулиганить. Рок позволяет тебе играть нетрадиционно, и это классно на самом деле, потому что мы не в академическом зале, тем более, когда так много людей, как было сегодня. Естественно, мы тоже пытались давать свою энергию больше в толпу, обмен состоялся. Очень хорошая площадка, на мой взгляд. Очень интересная концепция двух сцен: ничто не мешает, при этом всё видно и слышно», — отметил он.
Бутинский добавил, что площадка кинопарка «Москино» дала возможность почувствовать себя куда более свободным.
«Все в рамках приличий, но на этой площадке мне кажется, что куда больше свободы во всем: в исполнении, трактовке, меньше рамок и догм, чем в филармоническом зале. Это не хорошо и не плохо, просто по-другому и доставляет удовольствие. На фестивале всегда энергетика совершенно другая, чем в любом зале, и это потрясающе. Мы на площадке "Москино" впервые, ощущения потрясающие. Всё очень нравится: и парк, и публика, и организация фестиваля», — заключил он.
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