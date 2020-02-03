Вильфанд рассказал, чего ожидать от погоды в феврале и марте

«Уже завтра к нам придет более свежий воздух, по крайней мере, температура уже будет отрицательная. Послезавтра воздух будет с более северной составляющей. А вот в ночь на четверг случится невиданное этой зимой – температура понизится до минус 10 – 12 градусов, а в области даже до минус 14 градусов. Дневные температуры тоже будут в диапазоне 5 – 7 градусов ниже нуля.

Это на самом деле средняя температура, которая характерна для этого времени года. В пятницу есть вероятность, что температура будет ниже нормы на 1 – 1,5 градуса. Это покажется невероятным холодом, которого, действительно, этой зимой не бывало, но мы просто изнежились благодаря нынешней теплой погоде. Температурный фон по ночам и в пятницу, и в субботу, в отдельных регионах Московской области достигнет 15 и даже 17 градусов ниже нуля, а дневные приблизятся к отметке в минус 10 градусов – то есть, такая нормальная зима», - сказал Вильфанд.

При этом, он отметил, что изменчивость погоды не позволяет категорично заявить об установлении в столичном регионе традиционной зимы.

«По предварительным расчётам, в начале следующей недели температурный фон вновь может повыситься, вполне вероятно, что и до оттепели. В понедельник, 10 февраля, ожидается около 2 – 4 градусов ниже нуля. Зима в принципе характерна изменчивостью погоды, это лишь нынешние декабрь и январь являются уникальными именно тем, что имеют совершенно однородный режим», - уточнил собеседник НСН.

Говоря об анализе температурных явлений и прогнозов, научный руководитель Гидрометцентра оценил вероятность затяжной зимы в начале весны.

«По оценкам и февраль, и март прогнозируются по температуре выше нормы, но без таких рекордных аномалий как январь», - сказал Вильфанд.

Ранее НСН сообщала, что новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, который до этого был заместителем директора учреждения. В свою очередь, экс-руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что в стране нет лучшего гидролога-прогнозиста. Сам Вильфанд с понедельника, 3 февраля, перестает исполнять обязанности директора Гидрометцентра и вновь становится научным руководителем учреждения.

