Сурок из зоопарка в Ленобласти предсказал скорый приход весны
Сурок Фил, который живет в контактном зоопарке «Приют Белоснежки» в Ленинградской области предсказал скорое наступление весны. Как пишет РИА Новости, об этом заявил его директор Геннадий Натекин. Он отметил, что зверёк в этом году, как, впрочем, и в предыдущие годы, не испугался своей тени, когда выбирался из норы – значит, весна наступит скоро.
Натекин подчеркнул, что, по его расчетам, весеннее потепление должно наступить примерно к 8 марта. Директор зоопарка также отметил, что медведи и еноты, обитающие в этом зоопарке, тоже не впали в зимнюю спячку – а это является косвенным подтверждением прогноза сурка.
К слову, ранее сообщалось, что активисты группы «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) предложили заменить сурка Фила, который ежегодно «предсказывает» наступление весны в штате Пенсильвания, на робота. Как отмечают зоозащитники, сурки очень осторожные, пугливые животные, и вид шумной толпы и вспышки фотокамер на ежегодном празднике являются для Фила сильным стрессом в момент, когда он в первый раз выходит из своей норы после зимней спячки.
Между тем, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что весна 2020 года будет теплее климатической нормы. Кроме того, оставшаяся часть зимы тоже не будет холодной.
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