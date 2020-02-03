Сурок из зоопарка в Ленобласти предсказал скорый приход весны

Сурок Фил, который живет в контактном зоопарке «Приют Белоснежки» в Ленинградской области предсказал скорое наступление весны. Как пишет РИА Новости, об этом заявил его директор Геннадий Натекин. Он отметил, что зверёк в этом году, как, впрочем, и в предыдущие годы, не испугался своей тени, когда выбирался из норы – значит, весна наступит скоро.

Натекин подчеркнул, что, по его расчетам, весеннее потепление должно наступить примерно к 8 марта. Директор зоопарка также отметил, что медведи и еноты, обитающие в этом зоопарке, тоже не впали в зимнюю спячку – а это является косвенным подтверждением прогноза сурка.