Главой Гидрометцентра РФ стал гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ. Об этом сообщает «Интерфакс», подчёркивая, что ранее он занимал должность заместителя директора учреждения. В свою очередь, экс-руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что в стране нет лучшего гидролога-прогнозиста.

Добавим, что Вильфанд с понедельника перестает исполнять обязанности директора Гидрометцентра и вновь становится научным руководителем учреждения.