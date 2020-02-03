Главой Гидрометцентра РФ стал гидролог Сергей Борщ
Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ. Об этом сообщает «Интерфакс», подчёркивая, что ранее он занимал должность заместителя директора учреждения. В свою очередь, экс-руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подчеркнул, что в стране нет лучшего гидролога-прогнозиста.
Добавим, что Вильфанд с понедельника перестает исполнять обязанности директора Гидрометцентра и вновь становится научным руководителем учреждения.
Между тем, ранее в беседе с НСН и.о. глaвы Гидрометцентрa РФ Роман Вильфанд в разговоре с НСН отмечал, что вторая половина зимы будет неоднородной в температурном плане: возможны резкие перепады температур. Тёплую зиму в большинстве регионов России в этом сезоне он объяснил особенностями движения воздушных масс – зональным переносом атлантического воздуха, который повлиял даже на погоду в Сибири.
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