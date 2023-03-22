Вильфанд предупредил жителей Центральной России о заморозках

По его словам, ночные температуры опустятся до отрицательных значений. Отмечается, что такое похолодание естественно — синоптик указал, что погода вернется к климатической норме после аномально высоких температур.

Ранее Вильфанд заявил, что дождливая погода при температуре 10-13 градусов ожидается в Москве 24 марта и в выходные дни.

