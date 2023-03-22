Вильфанд предупредил жителей Центральной России о заморозках

В последние дни марта в Центральной России ожидается похолодание, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Вильфанд рассказал, каким будет лето

По его словам, ночные температуры опустятся до отрицательных значений. Отмечается, что такое похолодание естественно — синоптик указал, что погода вернется к климатической норме после аномально высоких температур.

Ранее Вильфанд заявил, что дождливая погода при температуре 10-13 градусов ожидается в Москве 24 марта и в выходные дни.

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