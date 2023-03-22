Вильфанд рассказал, каким будет лето

По его словам, температура ниже нормы не ожидается практически нигде. Синоптик указал, что сейчас действуют новые температурные нормы, а потому «класс ниже нормы не прогнозируется нигде, ни в весенние месяцы, ни в последующие летние месяцы».

Вильфанд также сообщил, что погода в центральном регионе на ближайшие дни будет по-настоящему весенней, воздух прогреется до 12 градусов. При этом до середины апреля ночи могут быть холодными.

Ранее синоптик сообщил, что в период весеннего половодья возможны затопления в ряде населенных пунктах.

