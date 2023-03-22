Вильфанд рассказал, каким будет лето
Россиян ожидает тепло с середины апреля и на всё лето, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, температура ниже нормы не ожидается практически нигде. Синоптик указал, что сейчас действуют новые температурные нормы, а потому «класс ниже нормы не прогнозируется нигде, ни в весенние месяцы, ни в последующие летние месяцы».
Вильфанд также сообщил, что погода в центральном регионе на ближайшие дни будет по-настоящему весенней, воздух прогреется до 12 градусов. При этом до середины апреля ночи могут быть холодными.
Ранее синоптик сообщил, что в период весеннего половодья возможны затопления в ряде населенных пунктах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru