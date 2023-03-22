Вильфанд: Москвичей ждет «дружная весна»
22 марта 202304:36
Дождливая погода при температуре 10-13 градусов ожидается в Москве 24 марта и в выходные дни, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Он назвал такую погоду «дружной весной», что приводит к быстрому таянию снега. Этому способствуют теплые дожди. Высота снега заметно уменьшится к понедельнику.
Вильфанд заявил, что россиян ожидает тепло с середины апреля и на всё лето.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru