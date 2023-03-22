Вильфанд: Москвичей ждет «дружная весна»

Дождливая погода при температуре 10-13 градусов ожидается в Москве 24 марта и в выходные дни, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Вильфанд рассказал, каким будет лето

Он назвал такую погоду «дружной весной», что приводит к быстрому таянию снега. Этому способствуют теплые дожди. Высота снега заметно уменьшится к понедельнику.

Вильфанд заявил, что россиян ожидает тепло с середины апреля и на всё лето.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
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