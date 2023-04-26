Вильфанд: Ожидается непогода в ряде регионов РФ
Жителей некоторых российских регионов ожидает непогода, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, в ближайшие два дня осадки прогнозируются в Иркутской, Владимирской области, а также Бурятии, Татарстане, Забайкалье и Северном Кавказе.
Кроме того, 27 и 28 апреля в Новгородской области, а также на востоке Приволжского федерального округа и на юге Урала ожидается высокая пожароопасность.
Ранее стало известно, какая погода будет в конце апреля и в первые дни майских праздников в Центральной России, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru