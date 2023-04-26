Вильфанд: Ожидается непогода в ряде регионов РФ

По его словам, в ближайшие два дня осадки прогнозируются в Иркутской, Владимирской области, а также Бурятии, Татарстане, Забайкалье и Северном Кавказе.

Кроме того, 27 и 28 апреля в Новгородской области, а также на востоке Приволжского федерального округа и на юге Урала ожидается высокая пожароопасность.

Ранее стало известно, какая погода будет в конце апреля и в первые дни майских праздников в Центральной России, сообщает «Радиоточка НСН».

