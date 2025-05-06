Трамп вновь похвалил Овечкина во время встречи с премьером Канады

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме высоко отозвался о нападающем клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, отметив его как выдающегося спортсмена и «крепкого орешка».

Глава Белого дома выразил уважение канадцам и напомнил о легендарном хоккеисте Уэйне Гретцки, при этом подчеркнув, что в американском клубе играет «очень-очень хороший хоккеист», недавно побивший рекорд. По словам Трампа, речь идет о «большом и отличном парне».

Овечкин поднялся на 12-е место в НХЛ по голам в плей-офф

6 апреля 39-летний Овечкин превзошел результат Гретцки, став лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги с 895 заброшенными шайбами. Тогда Трамп назвал россиянина «великим джентльменом» и поздравил с установлением «великого рекорда».

Американский лидер не в первый раз публично выражает поддержку Овечкину. В январе он уже упоминал хоккеиста во время митинга на арене «Вашингтона», охарактеризовав его как «великого игрока» и «гордость команды», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ХоккейАлександр ОвечкинДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры