Трамп вновь похвалил Овечкина во время встречи с премьером Канады

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме высоко отозвался о нападающем клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, отметив его как выдающегося спортсмена и «крепкого орешка».

Глава Белого дома выразил уважение канадцам и напомнил о легендарном хоккеисте Уэйне Гретцки, при этом подчеркнув, что в американском клубе играет «очень-очень хороший хоккеист», недавно побивший рекорд. По словам Трампа, речь идет о «большом и отличном парне».