СМИ: В Литве запретили перелет самолета Вучича в Россию на 9 мая

Литва запретила пролет самолета президента Сербии Александра Вучича через свое воздушное пространство по пути в Россию на празднование 80-летия Победы, сообщает сербское издание Вечерне новости со ссылкой на источник.

По информации портала, литовские власти сослались на «техническую и дипломатическую чувствительность» как на официальную причину отказа. Аналогичные ограничения со стороны литовских властей ранее были применены в отношении премьера Словакии Роберта Фицо.

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Визит Вучича в Москву должен состояться 9 мая, где он планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, а также текущая ситуация на Балканах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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