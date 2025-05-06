СМИ: В Литве запретили перелет самолета Вучича в Россию на 9 мая
Литва запретила пролет самолета президента Сербии Александра Вучича через свое воздушное пространство по пути в Россию на празднование 80-летия Победы, сообщает сербское издание Вечерне новости со ссылкой на источник.
По информации портала, литовские власти сослались на «техническую и дипломатическую чувствительность» как на официальную причину отказа. Аналогичные ограничения со стороны литовских властей ранее были применены в отношении премьера Словакии Роберта Фицо.
Визит Вучича в Москву должен состояться 9 мая, где он планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, а также текущая ситуация на Балканах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Девять рейсов в Москву перенаправили в саратовский аэропорт «Гагарин»
- Россия заявила о готовности к энергетическому сотрудничеству с ЕС
- В Британии впервые за 400 лет обнаружили дикого бобра
- СМИ: В Литве запретили перелет самолета Вучича в Россию на 9 мая
- Клавишник МакSим и «Ленинграда» Дмитрий Иванов впал в кому после инсульта
- РСТ: В России вырос спрос на путешествия в места с аномалиями
- Китайские автомобили в России стали дешеветь из-за слабого спроса и скидок
- Трамп на встрече с Карни вновь заявил о присоединении Канады к США
- Минобороны: Над тремя регионами уничтожили 13 беспилотников ВСУ
- В Брянской области при атаке дрона погибла женщина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru