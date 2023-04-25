Синоптик рассказал москвичам о погоде на первые майские праздники

Похолодание и небольшие дожди ожидаются в Москве на первомайские праздники. Об этом рассказал синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметил эксперт, в ночные часы 29 апреля возможны заморозки от минус одного до минус двух градусов.

«В субботу, 29 апреля, погода будет с переменной облачностью и без осадков. Температура воздуха в Московском регионе составит от нуля до плюс пяти градусов. <...> Днем — от 13 до 15 градусов тепла», — рассказал Ильин.

Погода в воскресенье, 30 апреля, будет облачной, в Москве пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью — от нуля до плюс пяти градусов, и днем «тепла ждать не стоит»: в столице ожидается плюс 12–15 градусов, в области — плюс 15–17 градусов.

По словам Ильина, в следующий понедельник в Москве и Подмосковье пройдут дожди, в ночные часы возможны небольшие заморозки. Ночью будет малооблачная погода, в городе ожидается туман.

«Днем будет облачно, с редкими прояснениями. В Московской области пройдет дождь, также возможны осадки в Москве. Температура днем будет от 14 до 18 градусов тепла», — отметил синоптик.

