В Британии впервые за 400 лет обнаружили дикого бобра
6 мая 202520:51
В Великобритании в Уэльсе впервые за 400 лет заметили дикого бобра, сообщает «Би-би-си».
Зверька заснял на реке натуралист Иоло Уильямс.
По данным СМИ, последними, кто видел диких бобров в Уэльсе, были валлийские принцы, которые охотились на них. Бобры ценились за мясо, мех и ароматическое вещество, известное как бобровая струя.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru