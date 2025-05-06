В Британии впервые за 400 лет обнаружили дикого бобра

В Великобритании в Уэльсе впервые за 400 лет заметили дикого бобра, сообщает «Би-би-си».

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Зверька заснял на реке натуралист Иоло Уильямс.

По данным СМИ, последними, кто видел диких бобров в Уэльсе, были валлийские принцы, которые охотились на них. Бобры ценились за мясо, мех и ароматическое вещество, известное как бобровая струя.

Ранее в Московском зоопарке впервые появились гигантские выдры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Дикие ЖивотныеВеликобритания

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