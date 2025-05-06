Вечером над шестью регионами РФ уничтожены и перехвачены 57 украинских БПЛА
6 мая 202521:37
Вечером над российскими регионами были сбиты и перехвачены 57 украинских беспилотников, сообщили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны РФ уточнили, что больше всего беспилотников (31) было уничтожено над Брянской областью.
Еще 14 дронов ВСУ сбили над Курской областью, семь - над Орловской, по два - над Калужской и Рязанской областями. Также один БПЛА был ликвидирован над Крымом.
Ранее силы ПВО отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели в сторону Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru