Прошение об отставке Кадырова назвали тестом для Кремля

Высказывание главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о возможной отставке является скорее политтехнологическим приемом, чем реальной угрозой. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Сергей Маркелов.

Он отметил, что Кадыров, известный своей грамотной работой в медийном пространстве, использует этот ход для тестирования реакции Кремля.