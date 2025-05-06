Прошение об отставке Кадырова назвали тестом для Кремля

Высказывание главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о возможной отставке является скорее политтехнологическим приемом, чем реальной угрозой. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Сергей Маркелов.

Он отметил, что Кадыров, известный своей грамотной работой в медийном пространстве, использует этот ход для тестирования реакции Кремля.

Кадыров заявил, что не собирается уходить в отставку без команды от Путина

Маркелов подчеркнул, что такие заявления являются частью стратегии, в рамках которой Кадыров пытается укрепить свою роль как политического субъекта, действующего нестандартно и оригинально.

Политолог уверен, что обсуждение отставки не имеет реальной основы, а заявление главы Чечни следует рассматривать как политический ход, а не как актуальный вопрос, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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