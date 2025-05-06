Клавишник МакSим и «Ленинграда» Дмитрий Иванов впал в кому после инсульта

Клавишник группы «Ленинград» и экс-участник коллектива певицы МакSим Дмитрий Иванов находится в коме после перенесенного инсульта. Об этом сообщили его родственники в официальных аккаунтах музыканта в социальных сетях.

По данным сестры Иванова, он был госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы 29 апреля. Состояние артиста оценивается как крайне тяжелое, и врачи пока воздерживаются от прогнозов.