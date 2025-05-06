Клавишник МакSим и «Ленинграда» Дмитрий Иванов впал в кому после инсульта

Клавишник группы «Ленинград» и экс-участник коллектива певицы МакSим Дмитрий Иванов находится в коме после перенесенного инсульта. Об этом сообщили его родственники в официальных аккаунтах музыканта в социальных сетях.

По данным сестры Иванова, он был госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы 29 апреля. Состояние артиста оценивается как крайне тяжелое, и врачи пока воздерживаются от прогнозов.

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Родные обратились с просьбой к знакомым и коллегам музыканта предоставить организаторам актуальную информацию о его ближайших рабочих планах.

Известие о резком ухудшении здоровья 44-летнего исполнителя стало неожиданным для его окружения. По словам друзей, Иванов придерживался здорового образа жизни, не злоупотреблял алкоголем и регулярно занимался спортом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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