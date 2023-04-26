Стало известно, какая погода будет на майских праздниках в Центральной России

Стало известно, какая погода будет в конце апреля и в первые дни майских праздников в Центральной России, сообщает радио Sputnik со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Синоптик рассказал москвичам о погоде на первые майские праздники

По его словам, на этой неделе температура воздуха начнет меняться. После 27 апреля температура будет падать. Воздух в майские праздники будет прогреваться до 17 градусов. Начиная с 28 апреля, дневная температура будет в пределах 14-17 градусов. В конце апреля и в первых числах мая редкие дни будут обходиться без дождя.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что в Москве в ближайшие дни ожидается похолодание, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Сергеев
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