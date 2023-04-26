Стало известно, какая погода будет на майских праздниках в Центральной России

По его словам, на этой неделе температура воздуха начнет меняться. После 27 апреля температура будет падать. Воздух в майские праздники будет прогреваться до 17 градусов. Начиная с 28 апреля, дневная температура будет в пределах 14-17 градусов. В конце апреля и в первых числах мая редкие дни будут обходиться без дождя.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что в Москве в ближайшие дни ожидается похолодание, сообщает «Радиоточка НСН».

