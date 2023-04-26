Стало известно, какая погода будет на майских праздниках в Центральной России
Стало известно, какая погода будет в конце апреля и в первые дни майских праздников в Центральной России, сообщает радио Sputnik со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.
По его словам, на этой неделе температура воздуха начнет меняться. После 27 апреля температура будет падать. Воздух в майские праздники будет прогреваться до 17 градусов. Начиная с 28 апреля, дневная температура будет в пределах 14-17 градусов. В конце апреля и в первых числах мая редкие дни будут обходиться без дождя.
Ранее в Гидрометцентре заявили, что в Москве в ближайшие дни ожидается похолодание, сообщает «Радиоточка НСН».
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