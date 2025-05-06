Россия заявила о готовности к энергетическому сотрудничеству с ЕС

Россия сохраняет готовность к взаимовыгодному энергетическому сотрудничеству с Европейским союзом, несмотря на заявленные Брюсселем планы по полному отказу от российских энергоресурсов. Об этом со ссылкой на комментарий постоянного представительства РФ при ЕС сообщает РИА Новости.

Накануне Еврокомиссия обнародовала проект стратегии, предусматривающей поэтапное прекращение импорта из России не только нефти и газа, но также сжиженного природного газа и ядерного топлива. Инициатива еще должна получить одобрение стран-членов ЕС.