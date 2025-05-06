Россия заявила о готовности к энергетическому сотрудничеству с ЕС
Россия сохраняет готовность к взаимовыгодному энергетическому сотрудничеству с Европейским союзом, несмотря на заявленные Брюсселем планы по полному отказу от российских энергоресурсов. Об этом со ссылкой на комментарий постоянного представительства РФ при ЕС сообщает РИА Новости.
Накануне Еврокомиссия обнародовала проект стратегии, предусматривающей поэтапное прекращение импорта из России не только нефти и газа, но также сжиженного природного газа и ядерного топлива. Инициатива еще должна получить одобрение стран-членов ЕС.
В Москве неоднократно указывали, что отказ от закупок российских энергоресурсов является стратегической ошибкой, способной усилить зависимость Европы от более дорогих альтернативных поставщиков.
Российские власти также подчеркивали, что ряд государств ЕС продолжает приобретать российские ресурсы через посредников, несмотря на официальные ограничения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Девять рейсов в Москву перенаправили в саратовский аэропорт «Гагарин»
- Россия заявила о готовности к энергетическому сотрудничеству с ЕС
- В Британии впервые за 400 лет обнаружили дикого бобра
- СМИ: В Литве запретили перелет самолета Вучича в Россию на 9 мая
- Клавишник МакSим и «Ленинграда» Дмитрий Иванов впал в кому после инсульта
- РСТ: В России вырос спрос на путешествия в места с аномалиями
- Китайские автомобили в России стали дешеветь из-за слабого спроса и скидок
- Трамп на встрече с Карни вновь заявил о присоединении Канады к США
- Минобороны: Над тремя регионами уничтожили 13 беспилотников ВСУ
- В Брянской области при атаке дрона погибла женщина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru