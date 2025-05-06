Девять рейсов в Москву перенаправили в саратовский аэропорт «Гагарин»

Саратовский международный аэропорт «Гагарин» принял девять пассажирских самолетов, которые были вынуждены изменить маршрут из-за временных ограничений на вылет и посадку в московских аэропортах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

По данным аэропорта, в Саратов были перенаправлены рейсы, следовавшие из российских и зарубежных городов — Тбилиси, Газипаши, Баку, Душанбе, Ташкента, Минеральных Вод, Ставрополя и Сочи (два борта).