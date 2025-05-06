Девять рейсов в Москву перенаправили в саратовский аэропорт «Гагарин»
Саратовский международный аэропорт «Гагарин» принял девять пассажирских самолетов, которые были вынуждены изменить маршрут из-за временных ограничений на вылет и посадку в московских аэропортах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
По данным аэропорта, в Саратов были перенаправлены рейсы, следовавшие из российских и зарубежных городов — Тбилиси, Газипаши, Баку, Душанбе, Ташкента, Минеральных Вод, Ставрополя и Сочи (два борта).
Все воздушные суда обслуживаются на земле, а с пассажирами работают представители авиакомпаний.
Ограничения на работу аэропортов «Внуково» и «Домодедово» вступили в силу в 18:19 мск, уточнили в Росавиации, «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru