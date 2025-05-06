Трамп пообещал сделать важное заявление 8 или 9 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует сделать крупное публичное заявление 8 или 9 мая, незадолго до запланированной поездки на Ближний Восток. Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

По словам американского лидера, заявление будет касаться «очень важной темы» и станет, как он выразился, «одним из самых значимых за последние годы».

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Трамп подчеркнул, что речь идет о позитивных новостях, но отказался раскрывать детали.

Визит главы Белого дома в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ намечен на период с 13 по 16 мая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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