Трамп пообещал сделать важное заявление 8 или 9 мая
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует сделать крупное публичное заявление 8 или 9 мая, незадолго до запланированной поездки на Ближний Восток. Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.
По словам американского лидера, заявление будет касаться «очень важной темы» и станет, как он выразился, «одним из самых значимых за последние годы».
Трамп подчеркнул, что речь идет о позитивных новостях, но отказался раскрывать детали.
Визит главы Белого дома в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ намечен на период с 13 по 16 мая, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп пообещал сделать важное заявление 8 или 9 мая
- Девять рейсов в Москву перенаправили в саратовский аэропорт «Гагарин»
- Россия заявила о готовности к энергетическому сотрудничеству с ЕС
- В Британии впервые за 400 лет обнаружили дикого бобра
- СМИ: В Литве запретили перелет самолета Вучича в Россию на 9 мая
- Клавишник МакSим и «Ленинграда» Дмитрий Иванов впал в кому после инсульта
- РСТ: В России вырос спрос на путешествия в места с аномалиями
- Китайские автомобили в России стали дешеветь из-за слабого спроса и скидок
- Трамп на встрече с Карни вновь заявил о присоединении Канады к США
- Минобороны: Над тремя регионами уничтожили 13 беспилотников ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru