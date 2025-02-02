Вильфанд: На Земле начался холодный аналог явления Эль-Ниньо

На Земле начался холодный аналог явления Эль-Ниньо — Ла-Нинья, связанный со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, это неинтенсивное явление, оказывающее влияние на погоду почти на всей планете, продлится в феврале и марте. Согласно прогнозам, оно пойдет на спад к апрелю.

Вильфанд объяснил, что особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при действии Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан. Однако в период Эль-Ниньо, добавил специалист, поток идет из океана в атмосферу и вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.