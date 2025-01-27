«Рекордные аномалии!»: Россиянам пообещали мороз в феврале и мало снега

Этой зимой в Центральной России сугробов не будет, однако в феврале температура опустится до двузначных отрицательных значений, заявил в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец ранее сегодня сообщил, что в Москве был побит суточный рекорд по температуре для 27 января - воздух прогрелся до +3,3 градуса. Вильфанд отметил, что сегодняшний день оказался рекордным по температуре во многих российских городах.