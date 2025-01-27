«Рекордные аномалии!»: Россиянам пообещали мороз в феврале и мало снега
Погода на грядущей неделе в центральной России продолжит бить температурные рекорды, заявил НСН Роман Вильфанд.
Этой зимой в Центральной России сугробов не будет, однако в феврале температура опустится до двузначных отрицательных значений, заявил в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец ранее сегодня сообщил, что в Москве был побит суточный рекорд по температуре для 27 января - воздух прогрелся до +3,3 градуса. Вильфанд отметил, что сегодняшний день оказался рекордным по температуре во многих российских городах.
«Грядущая неделя будет рекордно аномальной. Накануне были побиты несколько рекордов в Великом Новгороде, Смоленске, в Европейской России в принципе. Сегодня в огромном количестве городов России температуры будут рекордно превышены. Это связано с тем, что воздух перемещается с юга. Зимой температурный режим определяет именно направление воздуха, а летом – солнце», - отметил синоптик.
По его словам, в феврале жители Центральной России все же увидят на термометрах двузначные отрицательные значения, однако сугробов в этом году уже ждать не стоит.
«Только в самом конце этой недели начнет постепенно меняться циркуляция. Уже в выходные дни ночная температура будет около 0…-2 градуса. Начиная со следующей недели, ночные температуры будут около -5..-7, дневные - -2…-3 градуса. По всем расчетам, до конца января и в первых числах февраля существенных осадков ждать не стоит. На этой неделе будут небольшие осадки в виде дождя, иногда морось, снега, конечно, не будет. В первые дни следующей недели снега тоже не ожидается. В феврале мы ожидаем понижение температуры до минусовых двузначных значений - -10…-13 градусов. Прогнозируется, что температура в феврале все равно будет выше нормы», - сказал собеседник НСН.
Он также призвал не торопиться с заявлениями о пагубном влиянии на природу малоснежной зимы.
«Пока рано говорить о последствиях малоснежной зимы. Максимальная высота снега, по климатическим данным, - в начале февраля. Понятно, что у нас уже не будет много снега, даже если в феврале выпадет климатическая норма, ведь снег накапливается в течение трех зимних месяцев. Снег быстро сойдет в этом году, вот тогда уже и будут расчеты, насколько это опасно или нет», - заключил Вильфанд.
Ранее Вильфанд заявил, что озимые в России из-за отсутствия сугробов могут погибнуть в случае наступления морозной погоды, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Вместе с тем, по словам синоптика, отсутствие снега при теплой погоде позитивно для озимых.
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