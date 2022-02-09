Виктория Боня заподозрила Собчак в наркозависимости

В недавнем выпуске своего YouTube-шоу Собчак рассказала, что Боня употребляет галлюциногенный кактус Сан-Педро, содержащий наркотическое вещество мескалин.

Боня ответила, при этом заявив, что когда та в последний раз звонила и спрашивала, «где достать белый порошок». Боня предложила Собчак сдать анализы на наркотики, но усомнилась, что телеведущая пройдет этот тест.

Как сообщил адвокат Андрей Алешкин, Боня может подпасть под статью о клевете. Он считает, что девушка таким образом лишь наводит на себя лишние подозрения.

«Мне кажется, здесь имеет место клевета. Если Ксения Анатольевна захочет этот вопрос как-то разобрать, я думаю, есть правовые основания для того, чтобы это сделать», — отметил правозащитник.

Ранее Виктория Боня заявила, что «уроет» журналистку Ксению Собчак в открытом конфликте. По её словам, что Собчак никогда не высказывает свою неприязнь в лицо.

