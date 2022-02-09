Виктория Боня заподозрила Собчак в наркозависимости
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня заявила, что телеведущая Ксения Собчак якобы обращалась к ней с просьбой достать «белый порошок», сообщает телеканал «360».
В недавнем выпуске своего YouTube-шоу Собчак рассказала, что Боня употребляет галлюциногенный кактус Сан-Педро, содержащий наркотическое вещество мескалин.
Боня ответила, при этом заявив, что когда та в последний раз звонила и спрашивала, «где достать белый порошок». Боня предложила Собчак сдать анализы на наркотики, но усомнилась, что телеведущая пройдет этот тест.
Как сообщил адвокат Андрей Алешкин, Боня может подпасть под статью о клевете. Он считает, что девушка таким образом лишь наводит на себя лишние подозрения.
«Мне кажется, здесь имеет место клевета. Если Ксения Анатольевна захочет этот вопрос как-то разобрать, я думаю, есть правовые основания для того, чтобы это сделать», — отметил правозащитник.
Ранее Виктория Боня заявила, что «уроет» журналистку Ксению Собчак в открытом конфликте. По её словам, что Собчак никогда не высказывает свою неприязнь в лицо.
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