«Такая овечка»: Виктория Боня пообещала «урыть» Собчак

Телеведущая Виктория Боня заявила, что «уроет» журналистку Ксению Собчак в открытом конфликте. Об этом она рассказала на YouTube-канале YesNoYes.

Боня отметила, что Собчак никогда не высказывает свою неприязнь в лицо. По словам телеведущей, Ксения понимает, что Виктория Боня может «урыть» ее. «Я не буду молчать, она прекрасно это понимает и чувствует», — добавила телеведущая.