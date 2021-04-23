«Такая овечка»: Виктория Боня пообещала «урыть» Собчак
Телеведущая Виктория Боня заявила, что «уроет» журналистку Ксению Собчак в открытом конфликте. Об этом она рассказала на YouTube-канале YesNoYes.
Боня отметила, что Собчак никогда не высказывает свою неприязнь в лицо. По словам телеведущей, Ксения понимает, что Виктория Боня может «урыть» ее. «Я не буду молчать, она прекрасно это понимает и чувствует», — добавила телеведущая.
В подтверждение своих слов о поведении Собчак Боня рассказала, что недавно Ксения разблокировала ее в Instagram, объяснив, что «был какой-то глюк». Виктория подчеркнула, что она выросла в провинции и знает, как за себя постоять.
Виктория Боня в 2020 году заявляла о том, что людей по всему миру устрашают коронавирусной инфекцией, чтобы впоследствии вживлять электронные чипы при вакцинации. Чипирование и коронавирус конспирологи также связывали с распространением вышек 5G.
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