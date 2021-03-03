«Не место ей на Первом!» Боня рассказала, где лучше работать Бузовой

В интервью НСН телеведущая и бывшая участница «Дома-2» рассказала, что Бузовой лучше не уходить работать на другой телеканал, если она не хочет опозориться. 

Ольга Бузова в Instagram похвасталась новым телепроектом. "Даже не представляете, в какой программе я сегодня снимаюсь», - написала она. Накануне прессу «заполонили» слухи о новой работе певицы. СМИ предположили, что после закрытия реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова будет вести некую мистическую передачу.

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В интервью НСН телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня сказала, что Ольге Бузовой лучше всего остаться в развлекательном сегменте.

«Все мы помним, чем закончились пробы на Первом канале: не та аудитория и не интересно, Ольга потухла сразу, погасла. А интересно, когда она в развлекательной индустрии», - поделилась своим мнением Боня.

Также по ее мнению, Ольге Бузовой не стоит уходить с телеканала ТНТ и по возможности совмещать новый проект с работой на развлекательном канале.

Ранее, руководство телеканала ТНТ приняло решение о закрытии самого долго в истории российского телевидения реалити-шоу «Дом-2».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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