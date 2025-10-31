Криминалист объяснил, зачем ангарский маньяк заявил о новых жертвах

По его мнению, Попкову просто стало скучно в колонии, а проведение следственных действий дарит ему некоторое разнообразие. Кроме того, перевод в следственный изолятор - это «другая жизнь и общество».

«Это просто разнообразие будней пожизненника, в которых он видит только одного своего сокамерника и сотрудников. Поэтому Попков будет делать такие признания каждый год, чтобы выезжать «в путешествие», — допустил эксперт.

Ангарский маньяк Попков совершал преступления в Иркутской области в период с 1992 по 2010 год, убив за эти годы 89 человек. В 2015 году он получил первый пожизненный срок, в 2018-м — второй, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

