Концерт Icegergert в Петербурге отменен после скандала на афтепати

Рэпер Icegergert (Георгий Гергерт) сообщил о переносе своего концерта в Санкт-Петербурге, который был запланирован на 2 ноября 2025 года в клубе А2. Новая дата выступления пока не определена. На прошлой неделе артист собрал аншлаг на концерте в московском клубе VK Stadium.

Ранее внимание общественности привлекла опубликованная в сети запись с афтепати, где музыкант произносит тост, во время которого он выкрикнул лозунг движения «АУЕ» («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).