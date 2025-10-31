Концерт Icegergert в Петербурге отменен после скандала на афтепати

Рэпер Icegergert (Георгий Гергерт) сообщил о переносе своего концерта в Санкт-Петербурге, который был запланирован на 2 ноября 2025 года в клубе А2. Новая дата выступления пока не определена. На прошлой неделе артист собрал аншлаг на концерте в московском клубе VK Stadium.

Ранее внимание общественности привлекла опубликованная в сети запись с афтепати, где музыкант произносит тост, во время которого он выкрикнул лозунг движения «АУЕ» («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Рэпер Icegergert извинился за выкрикнутый со сцены экстремистский лозунг

Заявление вызвало широкий резонанс — руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила исполнителя в пропаганде криминальной субкультуры среди подростков.

После критики Icegergert опубликовал видео с извинениями, подчеркнув, что не имел намерения популяризировать подобные высказывания, передает «Радиоточка НСН».

