Помидоры возглавили рейтинг самых подорожавших овощей

В частности, стоимость помидоров за период с 20 по 26 октября выросла на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей, и на 22,9% год к году. Средневзвешенная цена - 283,3 рубля за кг.

«Также рост в стоимости год к году зафиксирован у огурцов на 8,7% (143,1 рубля за кг), моркови на 5,1% (37 рублей за кг) и лука на 2,9% (41,5 рубля за кг), — говорится в сообщении.

В NTech добавили, что список подешевевших овощей вошли капуста, картофель и свёкла.

Ранее председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин рассказал «Радиоточке НСН» о высоком урожае картофеля в России в 2025 году.

