Россия ответила на санкции ЕС очередным расширением «стоп-листа»

В частности, в список лиц, которым запрещён въезд на территорию России, были внесены «представители евроинститутов, стран-членов ЕЧ и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств».

Уточняется, что это граждане западных стран, «ответственные введение санкций и оказание военной помощи Киеву, занимающиеся созданием «трибунала» в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов, «отличившиеся» своей русофобской риторикой».

«Враждебные акции Евросоюза не способны оказать какое-либо влияние на политику нашей страны», - заключили в министерстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Минфина США ввести санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл» является контрпродуктивным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

