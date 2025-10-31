«Можем бахнуть»: Лукашенко посоветовал не нарываться на применение «Орешника»
Ракетный комплекс «Орешник» нужен Белоруссии для того, чтобы оппоненты республики «не нарывались». Как пишет БелТА, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
В ходе рабочей поездки в Витебскую область он указал, что «Орешник» - это страшное оружие, которое, в случае необходимости, будет применено.
«Я хочу, чтобы оппоненты за рубежом понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с президентом РФ Владимиром Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь», - заключил президент республики.
Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в республике в декабре этого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
