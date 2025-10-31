«Можем бахнуть»: Лукашенко посоветовал не нарываться на применение «Орешника»

Ракетный комплекс «Орешник» нужен Белоруссии для того, чтобы оппоненты республики «не нарывались». Как пишет БелТА, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, что «вонючая Европа» будет платить Белорусии за воздух

В ходе рабочей поездки в Витебскую область он указал, что «Орешник» - это страшное оружие, которое, в случае необходимости, будет применено.

«Я хочу, чтобы оппоненты за рубежом понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с президентом РФ Владимиром Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь», - заключил президент республики.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в республике в декабре этого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:БелоруссияКрылатые РакетыАлександр Лукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры