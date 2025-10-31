Главы Nvidia, Samsung и Hyundai оплатили счета всех гостей корейского ресторана
Главы технологических гигантов Nvidia, Samsung и Hyundai Дженсен Хуанг, Ли Чжэ Ён и Чон Ы Сон провели неформальный ужин. Об этом сообщает агентство «Йонхап».
Уточняется, что бизнесмены посетили ресторан Kkanbu Chicken в Сеуле, где с пивом и закусками отметили достижение компании Nvidia рыночной капитализации в пять трлн долларов, а также обсудили будущие партнерства.
После встречи руководители Samsung и Hyundai решили оплатить счета всех посетителей ресторана. Это обошлось им в 1 750 долларов, при стоимости порции пива с курицей 14 долларов.
Ранее стоимость акций Nvidia на бирже выросла до исторического максимума в 209,86 доллара. В результате компания стала первой в мире, чья рыночная стоимость превысила пять трлн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Осилит, раз взялся»: Тарантино впервые за 30 лет сыграет в кино
- Ая из «Города 312» вернулась на сцену после долгой реабилитации
- Концерт Icegergert в Петербурге отменен после скандала на афтепати
- Ограничения входа в Telegram и WhatsApp связали с «учениями» Роскомнадзора
- Трамп намекнул на скорое возобновление ядерных испытаний в США
- Москва предупредила Токио об ответных мерах из-за американских ракет в Японии
- Главы Nvidia, Samsung и Hyundai оплатили счета всех гостей корейского ресторана
- Криминалист объяснил, зачем ангарский маньяк заявил о новых жертвах
- Россия ответила на санкции ЕС очередным расширением «стоп-листа»
- Помидоры возглавили рейтинг самых подорожавших овощей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru