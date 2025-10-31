Главы Nvidia, Samsung и Hyundai оплатили счета всех гостей корейского ресторана

Уточняется, что бизнесмены посетили ресторан Kkanbu Chicken в Сеуле, где с пивом и закусками отметили достижение компании Nvidia рыночной капитализации в пять трлн долларов, а также обсудили будущие партнерства.

После встречи руководители Samsung и Hyundai решили оплатить счета всех посетителей ресторана. Это обошлось им в 1 750 долларов, при стоимости порции пива с курицей 14 долларов.

Ранее стоимость акций Nvidia на бирже выросла до исторического максимума в 209,86 доллара. В результате компания стала первой в мире, чья рыночная стоимость превысила пять трлн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

