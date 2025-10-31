Москва предупредила Токио об ответных мерах из-за американских ракет в Японии

Россия заявила, что оставляет за собой право принять меры для защиты национальной безопасности в связи с размещением на территории Японии батареи американского ракетного комплекса Typhon. Об этом сообщило в МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что российская сторона выразила решительный протест посольству Японии в Москве. Поводом стало проведение совместных американо-японских военных учений Joint Exercise 2025, проходивших с 20 по 31 октября по всей территории страны, включая остров Хоккайдо, находящийся в непосредственной близости от российских границ.

Захарова: Диалог с Японией возможен только после отказа от антироссийского курса

Как подчеркнули в МИД, особую озабоченность вызвало то, что после завершения сентябрьских учений Resolute Dragon 25, состоявшихся с 11 по 25 сентября, с базы ВВС США «Ивакуни» не была вывезена батарея наземного комплекса Typhon, способного запускать ракеты средней и меньшей дальности.

Москва заявила, что рассматривает подобные действия как фактор, создающий прямые риски для безопасности России, и оставляет за собой право предпринять «необходимые компенсирующие шаги», передает «Радиоточка НСН».

