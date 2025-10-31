«Угробит окончательно»: Учителя выступили против перехода на 12-летку
В России нет никаких экономических или социальных предпосылок для новой школьной реформы, заявил НСН сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Переход на 12-летнее обучение в школах нанесет вред отечественному образованию, поэтому такая идея, скорее всего, не будет реализована. Об этом НСН в комментарии заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение, вопрос лишь во времени, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, в большинстве развитых стран 12-летнее школьное образование начинается с шести лет. Гриб также обосновал эту идею сокращением числа первоклассников. Переход к 12-летнему обучению позволит сохранить учительские кадры и обеспечит выпускникам возможность поступать в вузы в 18 лет. Замсекретаря ОП подчеркнул, что пока речь идет только об обсуждении этой инициативы и означает немедленных изменений.
«Вообще, говорить сегодня о каких-то новых формах среднего образования, означает стать самым страшным врагом современной школы, потому что она и так еле дышит. Какие-либо реформы просто окончательно угробят школу. Поэтому, думаю, такая реформа не будет воплощена в жизнь. На сегодня нет никаких предпосылок и оснований для перевода средней школы на 12-летнее обучение. Финансов на это нет, учителей не хватает, родителей, которые захотели бы детей лишний год держать в школе, тоже не найдется. Никаких потребностей экономических или социальных для такого шага тоже нет», - подчеркнул собеседник НСН.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее группа депутатов Госдумы выдвинула идею реформировать порядок зачисления детей граждан РФ в школы и детские. Авторы предложили автоматически ставить новорожденных в очередь на поступление в детские учреждения.
