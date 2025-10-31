Переход на 12-летнее обучение в школах нанесет вред отечественному образованию, поэтому такая идея, скорее всего, не будет реализована. Об этом НСН в комментарии заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение, вопрос лишь во времени, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, в большинстве развитых стран 12-летнее школьное образование начинается с шести лет. Гриб также обосновал эту идею сокращением числа первоклассников. Переход к 12-летнему обучению позволит сохранить учительские кадры и обеспечит выпускникам возможность поступать в вузы в 18 лет. Замсекретаря ОП подчеркнул, что пока речь идет только об обсуждении этой инициативы и означает немедленных изменений.