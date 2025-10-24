Юрист и психиатр не помогут обезопасить сделку с недвижимостью с пенсионерами, к тому же в этой ситуации всегда есть интерес риелтора, рассказала юрист Яна Бондаренко в разговоре с НСН.



Справка о дееспособности при сделках с недвижимостью станет обязательной. Соответствующий законопроект уже подготовили в ГД. Согласно документу, поправки планируется внести в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Новый законопроект, по мнению авторов, позволит сделать процесс прозрачным и снизить риск оспаривания сделок с недвижимостью. Бондаренко не увидела в этом ничего нового.