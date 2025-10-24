Названы главные опасности при покупке квартиры у пожилых людей
Даже справка из диспансера не гарантирует отсутствие проблем в будущем, заявила НСН Яна Бондаренко.
Юрист и психиатр не помогут обезопасить сделку с недвижимостью с пенсионерами, к тому же в этой ситуации всегда есть интерес риелтора, рассказала юрист Яна Бондаренко в разговоре с НСН.
Справка о дееспособности при сделках с недвижимостью станет обязательной. Соответствующий законопроект уже подготовили в ГД. Согласно документу, поправки планируется внести в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Новый законопроект, по мнению авторов, позволит сделать процесс прозрачным и снизить риск оспаривания сделок с недвижимостью. Бондаренко не увидела в этом ничего нового.
«В Москве и Санкт-Петербурге уже все юристы требуют эту справку. Надо понимать механизм реализации. Что значит получить документ? Это пойти в районный диспансер, там выпишут, что я не на учете. Человек может пройти там же прием у психиатра. Но опять же, понимаете, когда он прошел этот осмотр? За два дня сделки, за неделю, за три часа в момент сделки? К тому же суды у нас сейчас встают на сторону продавца. Но это все равно классная штука, хотя и немного с опозданием. С другой стороны, а успеет ли психиатр за короткий прием понять, находится ли человек под воздействием мошенников или нет? Это тоже большой вопрос», — указала она.
Бондаренко добавила, что даже принятие закона не гарантирует от недобросовестной сделки.
«Юристы, как правило, заточены на то, как провести сделку, оформить договор купли-продажи, чтобы Росреестр зарегистрировал переход права собственности. Но они не смотрят на то, можно ли эту сделку в будущем оспорить. А второй момент заключается в том, что помимо юриста есть и риелтор. Это то лицо, которое заинтересовано в сделке, чтобы она состоялась. Юристам неинтересно, состоится она или нет, потому что есть задача проанализировать документы и подготовить заключение, есть ли риски или нет», — заключила она.
Ранее эксперт Российской гильдии риелторов по правовым вопросам Екатерина Горнова отметила в беседе с НСН, почему даже совместные усилия риелтора, психиатра и нарколога не помогут гарантировать безопасность сделки с пожилыми людьми.
