Трамп намекнул на скорое возобновление ядерных испытаний в США

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможности возобновления подземных ядерных испытаний, заявил, что «все очень скоро все узнают», сообщает агентство Reuters.

Накануне американский лидер сообщил, что поручил возобновить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, которые, по его словам, ведут аналогичные программы.

Песков: РФ следит за возможными нарушениями моратория на ядерные испытания

В своей социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что процесс начнется немедленно.

Глава комитета по разведке Сената США Том Коттон позже уточнил, что речь может идти о небольших подземных контролируемых взрывах, которые позволят Вашингтону оценить эффективность арсенала без проведения масштабных испытаний, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
