Трамп намекнул на скорое возобновление ядерных испытаний в США
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможности возобновления подземных ядерных испытаний, заявил, что «все очень скоро все узнают», сообщает агентство Reuters.
Накануне американский лидер сообщил, что поручил возобновить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, которые, по его словам, ведут аналогичные программы.
В своей социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что процесс начнется немедленно.
Глава комитета по разведке Сената США Том Коттон позже уточнил, что речь может идти о небольших подземных контролируемых взрывах, которые позволят Вашингтону оценить эффективность арсенала без проведения масштабных испытаний, передает «Радиоточка НСН».
