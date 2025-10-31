Трамп намекнул на скорое возобновление ядерных испытаний в США

Россия в ответ на 19-й пакет санкций Евросоюза расширила свой «стоп-лист» Новым замминистра обороны назначен бывший первый замминистра промышленности Осьмаков Вице-премьер пообещал, что Россия вернется к разработке собственных пассажирских сверхзвуковых самолетов Против блогера Лизы Миллер завели дело об отмывании доходов На 86-м году жизни умер режиссер «Самой обаятельной и привлекательной» Россиянам пообещали, что критического подорожания игристого не будет