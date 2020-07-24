Вход в театры и на концерты Роспотребнадзор разрешил только в масках

«Опыт после пандемии испанского гриппа столетней давности показывает, что театры, например, по своей собственной инициативе ставили легкомысленные оперетки, комедии, понимая, что зрителю это необходимее. Хотя классическая трагедия, как мы знаем, тоже приводит к катарсису, то есть к тому самому светлому очищению и радости, но через страдание. Поэтому я думаю, что от классических трагедий тоже отказываться не стоит», – прокомментировал он.

В свою очередь, РЕН-ТВ пишет, что сегодня в Парке Горького состоится традиционный выпускной для нескольких тысяч школьников. Пускать на территорию парка не будут никого, кроме выпускников и их родителей. Перед входом у каждого измерят температуру, при необходимости выдадут маски и санитайзеры.

