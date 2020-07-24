Вход в театры и на концерты Роспотребнадзор разрешил только в масках
По рекомендациям Роспотребнадзора зрителей допустят на концерт или театральный спектакль только при наличии защитной маски. При этом театрам, концертным площадкам рекомендуется обеспечить посетителей возможностью купить их на месте.
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что российские кинотеатры встретят зрителей «светлыми и простыми фильмами», а тяжелые драмы отложат до зимы.
В интервью НСН ректор ГИТИС Григорий Заславский назвал это решение разумным.
«Опыт после пандемии испанского гриппа столетней давности показывает, что театры, например, по своей собственной инициативе ставили легкомысленные оперетки, комедии, понимая, что зрителю это необходимее. Хотя классическая трагедия, как мы знаем, тоже приводит к катарсису, то есть к тому самому светлому очищению и радости, но через страдание. Поэтому я думаю, что от классических трагедий тоже отказываться не стоит», – прокомментировал он.
В свою очередь, РЕН-ТВ пишет, что сегодня в Парке Горького состоится традиционный выпускной для нескольких тысяч школьников. Пускать на территорию парка не будут никого, кроме выпускников и их родителей. Перед входом у каждого измерят температуру, при необходимости выдадут маски и санитайзеры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru