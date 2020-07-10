Бояков: В театрах зрителей ждут, в кино показывать нечего
Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Бегунов из «Чайфа» заболел коронавирусом
У сооснователя, гитариста группы «Чайф» Владимира Бегунова обнаружен коронавирус. Об этом он объявил на официальных страницах музыкального коллектива в интернете.
Эдуард Бояков: «Это плохая новость, и я искренне желаю Владимиру Бегунову скорейшего выздоровления. Я видел его обращение в сети. То, как музыкант рассказывал о своём опыте, мне кажется, может послужить верным предостережением. Пожалуйста, будьте внимательнее, пандемия ещё не кончилась», - обратился к слушателям НСН Эдуард Бояков.
Двери театров открываются для москвичей 1 августа
Театры и кинотеатры Москвы возобновят свою работу первого августа. Постановление об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Эдуард Бояков: «Это, конечно, очень здорово. Мы все соскучились. Не только те, кто работает в театрах, но и сами зрители, которые не представляют свою жизнь без этого. Вся индустрия несколько месяцев стояла. Я много общаюсь с киношниками, профессионалами, так они говорят, что теперь показывать нечего. Так что возникла сложная ситуация с дистрибуцией. Но я все-таки надеюсь, что никакой второй волны не последует. Но для этого нужно помнить о советах музыканта Владимира Бегунова», - отметил он в эфире НСН.
Путину предложили перенести День России
Общественники предложили президенту РФ Владимиру Путину с 12 июня на 1 июля.
Эдуард Бояков: «Признаюсь, я сам испытываю сложные чувства. С одной стороны, такое государство как Россия не может быть без своего праздника, без национального дня. Но с другой стороны, 12 июня - это ведь развал предыдущего государства. Поэтому здесь возникает очень интересная и очень важная ситуация. Кстати, в Конституции теперь закреплено, что мы являемся правопреемниками не только СССР, но и Российской Империи. У меня нет никакого жёсткого или категоричного мнения. Но я испытываю определенный дискомфорт, когда вижу наши российские флаги в этот день», - признался он в беседе с НСН.
МХАТ объявил о старте нового сезона
МХАТ им. Горького распахнёт свои двери для зрителей 17 сентября.
Эдуард Бояков: «У нас уже есть репертуар. Мы открываем наш сезон потрясающим спектаклем-мюзиклом по песням Дунаевского. Постановка называется "Красный Моцарт". Так что планируете открытие театрального сезона, дорогие радиослушатели», - подытожил в интервью НСН Эдуард Бояков.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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