Бояков: В театрах зрителей ждут, в кино показывать нечего

Эдуард Бояков: «Признаюсь, я сам испытываю сложные чувства. С одной стороны, такое государство как Россия не может быть без своего праздника, без национального дня. Но с другой стороны, 12 июня - это ведь развал предыдущего государства. Поэтому здесь возникает очень интересная и очень важная ситуация. Кстати, в Конституции теперь закреплено, что мы являемся правопреемниками не только СССР, но и Российской Империи. У меня нет никакого жёсткого или категоричного мнения. Но я испытываю определенный дискомфорт, когда вижу наши российские флаги в этот день», - признался он в беседе с НСН.

