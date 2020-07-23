Заславский: классические трагедии нужны в кино и театрах даже после пандемии
Ректор ГИТИС Григорий Заславский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Роспотребнадзор создал портал научных работ о коронавирусе
Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций о коронавирусе. Цель – повысить открытость результатов исследований по заболеванию и расширить сотрудничество между учёными.
Григорий Заславский : «Новость замечательная. Другое дело, поддерживая желание Роспотребнадзора распространять как можно шире научные знания о коронавирусе, боюсь, мы столкнемся с ложной информацией. За последние несколько месяцев мы не раз читали публикации специалистов, которые сами спустя время меняли свое отношение к эпидемии коронавируса. Поэтому я думаю, что сегодня, когда сама наука не очень полными знаниями располагает о коронавирусе, отделить на сто процентов научные публикации от ненаучных и неверных публикаций практически невозможно», – отметил в беседе с НСН Григорий Заславский.
После открытия кинотеатры будут показывать «светлые фильмы»
Российские кинотеатры встретят зрителей «светлыми и простыми фильмами», а тяжелые драмы отложат до зимы. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Григорий Заславский : «Это правильное решение. Оно нас во многом может возвратить к ситуации столетней давности, не в том смысле, что мы вернемся в далекое темное прошлое, а опыт после тогдашней пандемии испанского гриппа показывает, что театры, например, по своей собственной инициативе ставили легкомысленные оперетки, комедии, понимая, что зрителю это необходимее. Хотя классическая трагедия, как мы знаем, тоже приводит к катарсису, то есть к тому самому светлому очищению и радости, но через страдание. Поэтому я думаю, что от классических трагедий тоже отказываться не стоит. Но обращаю внимание, что речь идет о новых релизах, а не о той классике, которую, разумеется, у нас никто не отнимает», – прокомментировал он в эфире НСН.
Театры столицы возобновляют работу
Московские театры объявили о премьерах и открыли продажу билетов.
Григорий Заславский : «Новость важная не только для самих театров, для актеров, художественных руководителей, но и зрителей. Поскольку такого рода сообщения убеждают нас в том, что мы возвращаемся к привычной жизни. Другое дело, что если в результате второй волны театрам придется снова прерывать сезон, боюсь, это приведет к еще большей фрустрации в рядах, как театральной общественности, так и самих театралов», – сказал в интервью НСН Григорий Заславский.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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