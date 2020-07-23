Заславский: классические трагедии нужны в кино и театрах даже после пандемии

Григорий Заславский : «Это правильное решение. Оно нас во многом может возвратить к ситуации столетней давности, не в том смысле, что мы вернемся в далекое темное прошлое, а опыт после тогдашней пандемии испанского гриппа показывает, что театры, например, по своей собственной инициативе ставили легкомысленные оперетки, комедии, понимая, что зрителю это необходимее. Хотя классическая трагедия, как мы знаем, тоже приводит к катарсису, то есть к тому самому светлому очищению и радости, но через страдание. Поэтому я думаю, что от классических трагедий тоже отказываться не стоит. Но обращаю внимание, что речь идет о новых релизах, а не о той классике, которую, разумеется, у нас никто не отнимает», – прокомментировал он в эфире НСН.

