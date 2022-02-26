ВГТРК, Первый канал и Радио дом «Останкино» приостановили членство в ЕВС
Первый канал, ВГТРК и Радио дом «Останкино» решили выйти из Европейского вещательного союза (ЕВС). Об этом сообщается в совместном заявлении, информирует «Интерфакс».
«Первый канал, ВГТРК и Радио дом Останкино объявляют о выходе из Европейского Вещательного Союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни "Евровидение-2022", которое мы расцениваем как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус», - говорится в документе.
В нем также говорится, что отстранение России от участия в «Евровидении» - далеко не первое из подобных решений, связанных с конкурсом.
«К сожалению, ЕВС превратилось в клуб, участники которого находятся в неравных условиях. И мы считаем для себя невозможным оставаться в нем и дальше», - отмечается в заявлении заявлении.
Подпись в документе поставили гендиректор Первого канала Константин Эрнст, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор Российского музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия ничего не потеряет от исключения из «Евровидения», которое превратилось в «нафталиновый» конкурс с двойными стандартами.
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