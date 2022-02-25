Россию отстранили от участия в «Евровидении» в 2022 году
25 февраля 202219:46
Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что Россия не сможет принять участие в песенном конкурсе «Евровидение-2022». Сообщение с решением ЕВС опубликовано на сайте организаторов конкурса.
Отмечается, что такое решение было принято на основании ценностей союза и правил проведения мероприятия.
Ранее стало известно, что Лига Чемпионов УЕФА будет проведена не в Санкт-Петербурге, а в Париже.
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25 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru