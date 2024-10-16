«Везут из Китая и ОАЭ»: Детали для кузовного ремонта авто придется ждать несколько месяцев
Сроки ожидания запчастей для кузовного ремонта европейских автомобилей выросли, поставки деталей из Китая и ОАЭ покрывают потребности российского рынка только по наиболее популярным категориям комплектующих, сказала НСН сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.
У поставщиков возникли новые трудности с доставкой автозапчастей, сообщили ранее «Известия». По словам главы Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, порядка 30–40% контейнеров стали зависать перед отправкой из-за проблем с платежами. Турнусова отметила, что в России есть все популярные расходники для проведения слесарных работ легковых автомобилей различных брендов.
«В настоящее время новых проблем с поставками не наблюдается. Все популярные расходники и запчасти для проведения слесарных работ легковых автомобилей различных брендов есть на рынке. Причем как неоригинальные, так и оригинальные. Если же говорить о деталях для кузовного ремонта европейских марок, то их сроки ожидания действительно могут увеличиться до нескольких месяцев. Это связано с тем, что сейчас нет тенденции по наполнению или восстановлению цепочек поставок из Европы, Японии и США. А поставки из Китая и ОАЭ покрывают потребности рынка только по наиболее популярным категориям запасных частей», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, российские обладатели китайских автомобилей столкнулись с трудностями подбора комплектующих для авто.
«А если говорить, например, про комплектующие для китайских автомобилей, то речь, скорее, идет о трудностях в их подборе. Часто необходимо привести одну и ту же деталь в различных вариантах, чтобы найти подходящую. Например, привозят сразу три запчасти, одна из них подходит, а две другие сдаются. Но при этом все они есть в наличии», - отметила эксперт.
Ранее вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с НСН заявил, что страховые компании говорят о росте стоимости запчастей на 78% для того, чтобы поднять цену ОСАГО и оправдать постоянно дорожающий полис с небольшими выплатами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогозин: Российские дороги убивают людей больше, чем войска НАТО
- Золотарев захотел снять фильм о выжившем в Охотском море
- «Старший сын» вернется в афишу театра Табакова
- Бренд-стратег допустил, что заявка SHAMAN в Роспатент является пиар-ходом
- Россиянин Никита Мазепин отказался возвращаться в «Формулу 1»
- Суд Турции арестовал россиянку, оставившую младенца в туалете аэропорта Антальи
- Мужчина пострадал при взрыве мины в Белгородской области
- Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине
- Володин предложил исключить профессии врачей и учителей для получения ВНЖ
- РФ и КНР снимут ремейк фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru