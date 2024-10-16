«Везут из Китая и ОАЭ»: Детали для кузовного ремонта авто придется ждать несколько месяцев

Сроки ожидания запчастей для кузовного ремонта европейских автомобилей выросли, поставки деталей из Китая и ОАЭ покрывают потребности российского рынка только по наиболее популярным категориям комплектующих, сказала НСН сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

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У поставщиков возникли новые трудности с доставкой автозапчастей, сообщили ранее «Известия». По словам главы Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, порядка 30–40% контейнеров стали зависать перед отправкой из-за проблем с платежами. Турнусова отметила, что в России есть все популярные расходники для проведения слесарных работ легковых автомобилей различных брендов.

«В настоящее время новых проблем с поставками не наблюдается. Все популярные расходники и запчасти для проведения слесарных работ легковых автомобилей различных брендов есть на рынке. Причем как неоригинальные, так и оригинальные. Если же говорить о деталях для кузовного ремонта европейских марок, то их сроки ожидания действительно могут увеличиться до нескольких месяцев. Это связано с тем, что сейчас нет тенденции по наполнению или восстановлению цепочек поставок из Европы, Японии и США. А поставки из Китая и ОАЭ покрывают потребности рынка только по наиболее популярным категориям запасных частей», - сказала собеседница НСН.
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По ее словам, российские обладатели китайских автомобилей столкнулись с трудностями подбора комплектующих для авто.

«А если говорить, например, про комплектующие для китайских автомобилей, то речь, скорее, идет о трудностях в их подборе. Часто необходимо привести одну и ту же деталь в различных вариантах, чтобы найти подходящую. Например, привозят сразу три запчасти, одна из них подходит, а две другие сдаются. Но при этом все они есть в наличии», - отметила эксперт.

Ранее вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с НСН заявил, что страховые компании говорят о росте стоимости запчастей на 78% для того, чтобы поднять цену ОСАГО и оправдать постоянно дорожающий полис с небольшими выплатами.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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