СМИ: Умер британский художник Дэвид Хокни

Его работы много раз становились рекордсменами по стоимости среди произведений ныне живущих художников. Например, картину Хокни «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» 1972 года продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке в 2018 году за $90,3 млн.

Одна из самых известных серий картин художника — «Всплеск». В них виден бассейн с брызгами воды, но самого ныряльщика нет. Две из них находятся в частной коллекции, а самая масштабная (242 на 243 см) с названием «Большой всплеск» входит в коллекцию британской галереи Тейт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».