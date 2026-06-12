СМИ: Умер британский художник Дэвид Хокни

Умер британский художник Дэвид Хокни. Об этом сообщает вещательная корпорация ВВС со ссылкой на его агента.

Художнику было 88 лет.

Дэвид Хокни был одним из самых известных и влиятельных британских художников второй половины XX и начала XXI века. За свою долгую карьеру он работал во многих направлениях: от поп-арта и реализма с элементами модернизма до фотоколлажей и экспериментов с мультимедийным искусством.

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Его работы много раз становились рекордсменами по стоимости среди произведений ныне живущих художников. Например, картину Хокни «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» 1972 года продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке в 2018 году за $90,3 млн.

Одна из самых известных серий картин художника — «Всплеск». В них виден бассейн с брызгами воды, но самого ныряльщика нет. Две из них находятся в частной коллекции, а самая масштабная (242 на 243 см) с названием «Большой всплеск» входит в коллекцию британской галереи Тейт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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