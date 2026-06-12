Путин наградил Неелову золотой медалью «Герой Труда»

Владимир Путин поздравил граждан с Днем России и вручил госпремии Аксаков допустил рост ВВП России на 2% по итогам года С октября возобновятся прямые рейсы из Москвы на Шри-Ланку Стартовал 28-й Шанхайский международный кинофестиваль с участием РФ Илон Маск стал первым триллионером в истории