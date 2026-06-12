Путин наградил Неелову золотой медалью «Герой Труда»

Российский лидер Владимир Путин наградил медалью «Герой Труда» народную артистку РСФСР Марину Неелову. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

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Во время церемонии вручения госнаград в Кремле президент подчеркнул, что талант Марины Нееловой и способность к глубокому психологическому перевоплощению покорили сердца зрителей. Путин подчеркнул, что роли актрисы в театре и кино становились настоящими событиями, а ее мастерство и самоотдача служат ориентиром для театрального сообщества.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что глава Татарстана Рустам Минниханов получил российскую премию Людвига Нобеля.

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ФОТО: ИТАР-ТАСС / Александр Куров
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