Путин наградил Неелову золотой медалью «Герой Труда»
Российский лидер Владимир Путин наградил медалью «Герой Труда» народную артистку РСФСР Марину Неелову. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
Во время церемонии вручения госнаград в Кремле президент подчеркнул, что талант Марины Нееловой и способность к глубокому психологическому перевоплощению покорили сердца зрителей. Путин подчеркнул, что роли актрисы в театре и кино становились настоящими событиями, а ее мастерство и самоотдача служат ориентиром для театрального сообщества.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что глава Татарстана Рустам Минниханов получил российскую премию Людвига Нобеля.
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