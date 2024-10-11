«Ждут четыре месяца»: В России автозапчасти подорожали на 30% за год
За последний год рост стоимости запчастей составил 30%, но точно не 78%, как заявляют страховые компании, отметил в эфире НСН Ян Хайцеэр.
Страховые компании говорят о росте стоимости запчастей на 78% для того, чтобы поднять цену ОСАГО и оправдать постоянно дорожающий полис с небольшими выплатами, допустил вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.
Ранее «Известия» со ссылкой на страховые компании сообщили, что с начала 2024 года стоимость запчастей для машин выросла на 78%. Отмечается, что за два года комплектующие некоторых брендов подскочили в стоимости на 264%. Хайцеэр не согласился с такими данными.
«Думаю, что страховые компании просто столкнулись с тем, что некоторые запчасти на некоторые автомобили нельзя приобрести максимально дешевыми. И требуются не аналоги или б/у, а полноценные нормальные оригинальные запчасти. Они дороже стоят. Никакого чуда не происходит. Удорожание запчастей связано с курсом национальной валюты, сложностью логистики, но это не 78%. У нас инфляция не 78% в этом направлении. Поэтому, думаю, что это просто какая-то методика подсчета или постоянно подогревается история с тем, чтобы поднять стоимость ОСАГО для того, чтобы оправдать постоянно дорожающий полис с небольшими выплатами. За последний год, думаю, запчасти подорожали на 30% – изменение курса рубля, сложности с переводом денег, логистика и прочее», – сказал Хайцеэр.
Он также отметил, что оригинальные запчасти, у которых нет аналогов, можно ждать как три недели, так и четыре месяца.
«Аналоги использовались всегда. Другое дело, что раньше официальными дилерами эти аналоги не использовались. Сейчас у нас нет официальных и неофициальных дилеров ушедших брендов, у нас есть только новые дилеры китайских брендов. Если говорить о независимом ремонте, то все бывшие или настоящие используют аналоги, когда это возможно и когда это не вредит качеству. Но есть запчасти, которые просто нельзя заменить – оригинальные запчасти, на которые не бывает аналогов. Если этих запчастей нет, то их можно ждать и два, и три, и четыре месяца. А может быть так, что придет и за три недели. Но ожидать их можно дольше, потому что прямых поставок нет. У нас границы Прибалтики и Польши закрыты. Соответственно, груз поступает либо через Арабские Эмираты, либо через Турцию, либо какой-то еще хаб используется для этого», – указал собеседник НСН.
Кроме того, Хайцеэр рассказал, у каких запчастей не бывает аналогов.
«Как правило, это касается каких-то электронных систем автомобиля. Зачастую на некоторые автомобили это кузовные детали. Это какие-то узлы, агрегаты, которые не являются унифицированными и сильно востребованными, просто невыгодно производить аналоги. Вот с ними как раз всегда больше всего сложностей. Ломается редко, но метко, что называется», – добавил он.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с НСН призвал установить цену на ОСАГО в 300 рублей, чтобы автовладельцы могли позволить себе купить его. По словам Крохмаля, большинство жителей регионов ездят без полиса ОСАГО из-за его цены, которая зачастую является для них неподъемной, передает «Радиоточка НСН».
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