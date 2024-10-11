«Ждут четыре месяца»: В России автозапчасти подорожали на 30% за год

Страховые компании говорят о росте стоимости запчастей на 78% для того, чтобы поднять цену ОСАГО и оправдать постоянно дорожающий полис с небольшими выплатами, допустил вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.

Ранее «Известия» со ссылкой на страховые компании сообщили, что с начала 2024 года стоимость запчастей для машин выросла на 78%. Отмечается, что за два года комплектующие некоторых брендов подскочили в стоимости на 264%. Хайцеэр не согласился с такими данными.