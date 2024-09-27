«Попытка поднять цену»: Автомобилисты увидели подвох в столичной парковке за 0 рублей

По его словам, на вечно загруженных улицах в центре Москвы парковка не будет стоить 0 рублей.

«Стоит отметить, что для эксперимента выбраны улицы, которые всегда забиты. И что-то мне подсказывает, что тариф в размере 0 рублей 0 копеек там вообще, в принципе, никогда не будет применяться. Потому что сложно представить, что эти улицы будут пустые и места будут свободные. Поэтому, конечно, надо исходить из того, что места всегда будут забиты. Вот такая динамическая цена, наверное, просто попытка увеличить стоимость парковки под видом виртуальной возможности, что когда-нибудь она может быть снизится», - сказал эксперт.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в интервью НСН назвал запредельным рост максимального тарифа на парковках в центре Москвы до 600 рублей в час.

