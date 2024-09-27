«Попытка поднять цену»: Автомобилисты увидели подвох в столичной парковке за 0 рублей
Для эксперимента с парковками за 0 рублей выбрали центральные улицы столицы, которые всегда загружены, из-за чего стоянка там никогда не будет стоить 0 рублей, сказал НСН Сергей Радько.
Новый динамический тариф на парковки в Москве может быть попыткой поднять стоимость стоянки на центральных улицах города, сказал в эфире НСН адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
В центре Москвы водителям станет доступна парковка за 0 рублей, рассказали в пресс-служба городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Динамический тариф на парковку в Москве с 1 ноября запустят для всех водителей в пилотном режиме. В проекте участвуют улицы Ильинка, Новая площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок, Рождественский бульвар. Радько отметил, что подобного тарифа нет нигде в мире.
«Насколько я знаю, нигде в мире такого нет. Платная парковки в мире существует, бывает, когда в определенные дни одна стоимость, встречаются бесплатные часы. Однако обычно тарифы все фиксированные. Чтобы тариф менялся в течение дня в зависимости от заполнения улиц, такого пока еще в мире никто не придумал», - сказал собеседник НСН.
По его словам, на вечно загруженных улицах в центре Москвы парковка не будет стоить 0 рублей.
«Стоит отметить, что для эксперимента выбраны улицы, которые всегда забиты. И что-то мне подсказывает, что тариф в размере 0 рублей 0 копеек там вообще, в принципе, никогда не будет применяться. Потому что сложно представить, что эти улицы будут пустые и места будут свободные. Поэтому, конечно, надо исходить из того, что места всегда будут забиты. Вот такая динамическая цена, наверное, просто попытка увеличить стоимость парковки под видом виртуальной возможности, что когда-нибудь она может быть снизится», - сказал эксперт.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в интервью НСН назвал запредельным рост максимального тарифа на парковках в центре Москвы до 600 рублей в час.
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