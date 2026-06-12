Представитель Свиридовой опроверг сообщения о сокращении концертов из-за болезни певицы

Представитель певицы Алены Свиридовой опроверг информацию о якобы сокращении количества выступлений артистки из-за хронического заболевания. Об этом он сообщил ТАСС.

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До этого СМИ писали, что у 63-летней певицы случились проблемы со здоровьем, в связи с чем ей якобы пришлось сократить число концертов. Также отмечалось, что Свиридова регулярно проходит лечение в дневном стационаре.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что суд в Москве рассмотрит иск к Олегу Газманову на 44 млн рублей.

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ФОТО: ТАСС / Геодакян Артем
ТЕГИ:ЗдоровьеКонцертПевица

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