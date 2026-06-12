Представитель Свиридовой опроверг сообщения о сокращении концертов из-за болезни певицы

До этого СМИ писали, что у 63-летней певицы случились проблемы со здоровьем, в связи с чем ей якобы пришлось сократить число концертов. Также отмечалось, что Свиридова регулярно проходит лечение в дневном стационаре.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что суд в Москве рассмотрит иск к Олегу Газманову на 44 млн рублей.