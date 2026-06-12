В Оборонном комитете Швеции допустили скорое начало войны РФ и НАТО
Представители шведского Оборонного комитет в докладе допустили, что военные действия между Россией и НАТО могут начаться «относительно скоро». Об этом свидетельствует текст документа, определяющего будущее направление развития обороны королевства.
В материале указано, что РФ якобы может пойти на силовую акцию для проверки сплоченности блока в соответствии с пятой статьей в случае возникновения «благоприятных политических условий». Кроме того, в комитете констатировали продолжающееся ухудшение ситуации с безопасностью в регионе.
При этом шведские аналитики также отмечают кардинальные сдвиги во внешней политике США при действующей администрации, характеризуя ее как непредсказуемую, с возросшей склонностью к жесткой риторике и применению военной силы, порой без опоры на международное право, передает «Bloomberg».
На фоне этого в комитете призвали форсировать милитаризацию в армейской и в гражданской сферах. В материале сказано, что временной фактор теперь должен стать ключевым при принятии любых политических и правительственных решений, которые касаются персонала, техники и инфраструктуры, что потребует ускорения бюрократических процедур на всех уровнях.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал, что в случае явной угрозы со стороны НАТО российская армия в первую очередь нанесет удары по носителям ядерного оружия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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