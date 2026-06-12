В Оборонном комитете Швеции допустили скорое начало войны РФ и НАТО

При этом шведские аналитики также отмечают кардинальные сдвиги во внешней политике США при действующей администрации, характеризуя ее как непредсказуемую, с возросшей склонностью к жесткой риторике и применению военной силы, порой без опоры на международное право, передает «Bloomberg».

На фоне этого в комитете призвали форсировать милитаризацию в армейской и в гражданской сферах. В материале сказано, что временной фактор теперь должен стать ключевым при принятии любых политических и правительственных решений, которые касаются персонала, техники и инфраструктуры, что потребует ускорения бюрократических процедур на всех уровнях.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал, что в случае явной угрозы со стороны НАТО российская армия в первую очередь нанесет удары по носителям ядерного оружия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».