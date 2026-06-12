Композитор Сапожников с супругой погибли в ДТП с электричкой

81-летний композитор Владимир Сапожников и его 74-летняя жена музыковед Лариса Воронцовская погибли в ДТП в поселке Лисий Нос под Петербургом. Об этом сообщает издание «КП-Санкт-Петербург».

По данным источника, их автомобиль Kia столкнулся с электричкой на ж/д переезде. От удара машину отбросило в ограждение, она была сильно повреждена. Согласно предварительной информации, водитель авто ехал на красный сигнал светофора, который был исправен и работал, как и сигнализация.

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Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства ДТП. Известно, что в результате аварии в электричке никто не пострадал, но движение поездов было задержано.

Отмечается, что прощание с композитором и похороны супругов еще не назначены. Уголовное дело пока также не возбуждено, так как следователи ожидают результатов проверки.

Владимир Сапожников — заслуженный работник культуры РФ, автор шести симфоний, балетов и опер. Лариса Воронцовская — лектор-музыковед с 1980 года, выпускница консерватории имени Римского-Корсакова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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