Композитор Сапожников с супругой погибли в ДТП с электричкой

81-летний композитор Владимир Сапожников и его 74-летняя жена музыковед Лариса Воронцовская погибли в ДТП в поселке Лисий Нос под Петербургом. Об этом сообщает издание «КП-Санкт-Петербург».

По данным источника, их автомобиль Kia столкнулся с электричкой на ж/д переезде. От удара машину отбросило в ограждение, она была сильно повреждена. Согласно предварительной информации, водитель авто ехал на красный сигнал светофора, который был исправен и работал, как и сигнализация.