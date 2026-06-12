Безруков назвал Булукову идеальным кризисным менеджером

«Нас поддерживала на каждом этапе переходного периода, помогла принять дела максимально быстро», - добавил Безруков.

Теперь должность гендиректора МХАТа им. Горького занимает Лариса Вильясте, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Елену Булукову назначили гендиректором этого театра 29 октября 2025 года. Тогда на этом посту она сменила Владимира Кехмана.

Ранее директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок в интервью НСН заявил, что уход Елены Булуковой и назначение Ларисы Вильясте на пост гендиректора МХАТа им. Горького логичны, так как худрук театра Сергей Безруков набирает команду, с которой работал много лет.