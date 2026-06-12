Безруков назвал Булукову идеальным кризисным менеджером
Художественный руководитель МХАТ им. Горького Сергей Безруков поблагодарил прежнего гендиректора театра Елену Булукову за сотрудничество и назвал ее идеальным кризисным менеджером. Об этом народный артист России написал в своих соцсетях.
«Нас поддерживала на каждом этапе переходного периода, помогла принять дела максимально быстро», - добавил Безруков.
Теперь должность гендиректора МХАТа им. Горького занимает Лариса Вильясте, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Елену Булукову назначили гендиректором этого театра 29 октября 2025 года. Тогда на этом посту она сменила Владимира Кехмана.
Ранее директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок в интервью НСН заявил, что уход Елены Булуковой и назначение Ларисы Вильясте на пост гендиректора МХАТа им. Горького логичны, так как худрук театра Сергей Безруков набирает команду, с которой работал много лет.
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