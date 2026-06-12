Адаму Кадырову повторно присвоили звание Героя Чечни

Магомед Даудов подчеркнул, что это решение стало заслуженным признанием патриотизма и преданности Адама Кадырова своему Отечеству.

«От всей души поздравляю моего дорогого племянника, помощника главы Чеченской Республики, секретаря Совета безопасности ЧР Адама Рамзановича Кадырова», – написал Даудов в своем Telegram-канале.

При этом стоит отметить, что в октябре 2023 года Адам Кадыров уже удостаивался звания Героя Чечни. А в конце мая этого года ему вручили медаль за вклад в проведение СВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

