Адаму Кадырову повторно присвоили звание Героя Чечни
Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров получил звание Героя республики. Соответствующую медаль ему лично вручил глава региона Рамзан Кадыров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства Чечни Магомеда Даудова
Согласно указу руководителя региона, высокая награда присвоена за «выдающиеся заслуги перед государством и беззаветное служение народу». Также отмечается активная деятельность Адама Кадырова по всесторонней поддержке специальной военной операции в связи с празднованием Дня России.
Магомед Даудов подчеркнул, что это решение стало заслуженным признанием патриотизма и преданности Адама Кадырова своему Отечеству.
«От всей души поздравляю моего дорогого племянника, помощника главы Чеченской Республики, секретаря Совета безопасности ЧР Адама Рамзановича Кадырова», – написал Даудов в своем Telegram-канале.
При этом стоит отметить, что в октябре 2023 года Адам Кадыров уже удостаивался звания Героя Чечни. А в конце мая этого года ему вручили медаль за вклад в проведение СВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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